В Швеции прозвучали стихи азербайджанской поэтессы

В библиотеке Халлунда муниципалитета Боткырка Швеции состоялся международный вечер поэзии по случаю 40-летнего юбилея библиотеки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии поэты и любители поэзии из разных стран представили национальную поэзию и культуру своих стран. Азербайджан представляла наша соотечественница, проживающая в Стокгольме, писательница и поэтесса Элуджа Аталы. Она продекламировала свои стихи на азербайджанском и шведском языках, а также рассказала о богатой классической и современной поэзии нашей страны и возможностях выражения нашего языка.

На вечере поэзии Элуджа Аталы разделила сцену с поэтами и любителями поэзии из Узбекистана, Португалии, Финляндии, Швеции, Кении, Польши и Англии.