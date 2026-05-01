В Баку отметили юбилей известного режиссёра Рамиза Гасаноглу

В Государственном фонде кино Азербайджана состоялось мероприятие, посвящённое 80-летнему юбилею народного артиста, видного кино- и телережиссёра Рамиза Гасаноглу. В рамках события была открыта фотовыставка, отражающая жизнь и творчество мастера, сообщает Day.Az.

От имени Министерства культуры Азербайджана юбиляра поздравила заместитель министра Саадат Юсифова. Она рассказала о заслугах Рамиза Гасаноглу в развитии азербайджанского телевидения и кино, подчеркнув, что он был удостоен множества государственных наград.

Ведущий мероприятия, директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев выступил с речью о творчестве режиссёра, проанализировав его художественные и документальные фильмы, а также телевизионные постановки.

С поздравлениями выступили первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народные артисты Халида Гулиева, Гаджи Исмаилов, Мабуд Мехерремов, заслуженный деятель искусств Айдын Талыбзаде, заслуженный работник культуры Азер Туран, главный редактор журнала "Гобустан" Пярвин Нуралиева, журналист Ильхамия Рза, пожелав юбиляру дальнейших творческих успехов.

От имени Союза театральных деятелей Азербайджана председатель, народный артист Гаджи Исмаилов вручил юбиляру медаль "Мастер". Руководитель Национальной цифровой реставрационной студии Balans Вахид Мустафаев преподнес специальный подарок, выпущенный к юбилею мастера.

Был представлен журнал "Гобустан", показан фильм "Твоя высота велика" (Sənin boyun ucadır), снятый режиссёром Иманом Маджидовым для Baku TV, а также видеоролик, подготовленный режиссёром Эльназ Аблуч, посвящённые 80-летию мастера.