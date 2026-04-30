Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в Национальном онкологическом центре в Баку.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

"30 апреля около 14:00 в прокуратуру Ясамальского района поступило сообщение о взрыве в Национальном онкологическом центре в Баку, подведомственном Министерству здравоохранения Азербайджана.

По предварительным данным, имеются обоснованные подозрения, что состоявший на учете как онкологический больной Алиев Мубариз Сахиб оглу (1988 г.р.), незаконно приобретя и храня при себе взрывное устройство, привел его в действие в радиологическом отделении указанного медучреждения, тем самым попытался умышленно убить врача Насирова Асифа Акиф оглу общеопасным способом", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что в результате взрыва Мубариз Алиев скончался на месте от полученных травм, а пострадавший Асиф Насиров в настоящее время находится в тяжелом состоянии, его лечение продолжается в больнице.

"Следственно-оперативная группа с участием эксперта в области медицины провела осмотр места происшествия по горячим следам, изъяты вещественные доказательства, назначена судебно-медицинская экспертиза для проведения внутреннего и внешнего осмотра тела, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 (покушение на убийство общеопасным способом) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжается предварительное следствие. Совместно с соответствующими правоохранительными органами принимаются необходимые следственные и оперативно-розыскные меры для установления обстоятельств происшествия, источника приобретения взрывчатого вещества и других подлежащих доказыванию фактов", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что сегодня на территории Ясамальского района столицы в Национальном онкологическом центре произошёл взрыв.