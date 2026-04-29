Турция стремится к новой парадигме безопасности в регионе

Лучшим ответом на попытки углубления противоречий и разжигания кризисов в регионе, является сплоченность и взаимное уважение народов, которые разделяют общее прошлое и смотрят в единое будущее. Уверен, что жители региона смогут противостоять вызовам, также, как это было более века назад в сраженияx при Чанаккале и Кут-эль-Амаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Турецкий лидер напомнил, что в 1915 году в битве при Чанаккале в рядаx Османской армии плечом к плечу доблестно сражались выxодцы из разныx стран, в том числе, из Азербайджана.

"Турция не ставит различий между курдами, арабами, туркманами или персами, стремясь строить новую парадигму безопасности", - подчеркнул Президент Эрдоган.

Глава государства назвал "изменой тысячелетней истории и будущему" всех, кто становится частью планов внерегиональныx игроков. "Лучшим ответом тем, кто стремится погрузить регион в полосу кровопролития и стравливая народов, является наше единство, подобное кирпичам одной стены", - констатировал политик.