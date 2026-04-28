Какой будет погода в Азербайджане завтра?

29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что утром и вечером в некоторых местах ожидаются периодические дожди. В отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки. Умеренный северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от +8до +11°, днем от +12 до +15°. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические осадки. В отдельных местах дожди будут интенсивными, возможны грозы и град, в горных районах - снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°, днем от +15 до +20°, в горах ночью от +1 до +6°, днем от +7 до +12°, местами до +16°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az