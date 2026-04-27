Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе
Значительная часть нашего сотрудничества, конечно же, связана с энергетическим сектором. И здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Глава государства отметил, что азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в энергетическом балансе этой страны.
