Азербайджанские военнослужащие, привлеченные к учениям «EFES-2026», отбыли в Турцию

Продолжается подготовка к очередному этапу многонациональных учений "EFES-2026", проходящих в городах Стамбул и Измир Турецкой Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, группа военнослужащих Азербайджанской Армии, задействованная в рамках учений в практических занятиях с боевой стрельбой, отбыла в братскую страну. Азербайджанских военнослужащих встретили на турецкой авиабазе Чигли.

Отметим, что основной целью многонациональных учений "EFES-2026" является усиление координации между подразделениями стран-участниц при проведении широкомасштабных операций, повышение уровня боевой подготовки, а также совершенствование практических навыков военнослужащих.