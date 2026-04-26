Свидетельница покушения на Трампа рассказала о стрелявшем

Свидетельница покушения на Президента США Дональда Трампа рассказала, что стрелявший собирал оружие на глазах у охраны и гостей.

Как стало известно, Коул Аллен был вооружён дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, когда попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле ресторана отеля. Он произвёл 5-8 выстрелов. Как минимум одна пуля попала в сотрудника Секретной службы, но он был защищён бронежилетом, и угрозы его жизни нет.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.