Фильм «Шаги в тишине» будет представлен на международном кинофестивале

Мировая премьера полнометражного документального фильма режиссера Фариза Ахмедова "Шаги в тишине" состоится в основной конкурсной программе 66-го Краковского кинофестиваля. Фестиваль является не только одним из старейших кинособытий Европы, но и предоставляет квалификационную возможность для выдвижения на премию "Оскар" и номинацию Европейской киноакадемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фильм был произведен совместно Баку Медиа Центром, Drygas Film Production и Польским телевидением (TVP) при финансовой поддержке Министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики и Польского института кино.

Отметим, что фильм "Шаги в тишине" отражает процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий в Карабахе. Героини фильма - специальная группа женщин-саперов. Камера, следя за их повседневной деятельностью, показывает, что, несмотря на крайне рискованную и ответственную работу, эти женщины обладают утонченными и нежными чувствами.

Фильм представляет азербайджанскую женщину не только в изящном образе. Они показаны и как участницы "тайной войны", и как заботливые матери, и как нежные, ухоженные женщины. В их повседневной жизни темы технических сигналов, опасности, воли, хрупкости, силы, жизни и смерти эффектно доносятся до зрителя на фоне тишины. Это история женщины-сапера.

Главным продюсером фильма является президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева, со-продюсером - Вита Желакевичут (Польша), продюсером - Орман Алиев, авторами сценария - Фариз Ахмедов и Исмаил Иман, оператором-постановщиком - Матеуш Чухновский, редактором - Расим Исмаилов, а креативными продюсерами - Мачей Дригас (Польша) и Таир Алиев.

Мировая премьера фильма имеет важное значение с точки зрения представления международному киносообществу традиций документального кино Азербайджана, а также демонстрации мужества женщин-героинь на мировой арене.