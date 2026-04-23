Цены на нефть продолжают расти

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE поднялся выше отметки $107 за баррель впервые с 7 апреля 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торгов.

К 21:42 по бакинскому времени контракт торговался по $107,06 за баррель, прибавляя 5,05%. Затем к 21:47 рост усилился: Brent стоил $107,33 за баррель (+5,32%).

Одновременно фьючерс на WTI с поставкой в июне 2026 года увеличивался на 5,8% и достигал $98,35 за баррель.

Рост цен на нефть объясняют усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. До этого стало известно, что Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с США, который должен был пройти в Исламабаде.

19 апреля в Белом доме сообщили о задержании американскими военными иранского грузового судна, пытавшегося пройти через Ормузский пролив в условиях действующей блокадной меры. Эсминец USS Spruance перехватил судно Touska и потребовал остановиться. Экипаж не подчинился, после чего по небу открыли огонь, пробив дыру в машинном отделении.