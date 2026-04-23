США разозлились на Ирак

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила часть поставок американской валюты иракскому правительству. Причиной стало растущее недовольство Вашингтона действиями проиранских вооруженных группировок в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, под ограничения попали около 500 миллионов долларов, полученных от продажи иракской нефти. Деньги поступают в рамках соглашения, заключенного еще в период американской оккупации Ирака. Регулярные вливания наличных используются для поддержания курса иракского динара.

Приостановка затрагивает лишь часть средств - около пяти процентов от общего объема. Однако этот шаг вызвал серьезную тревогу в правительстве Багдада. Местные чиновники опасаются, что административные меры США могут обрушить хрупкую экономику страны.

"Они знают, что поставки долларов - единственный канал доступа Ирака к иностранной валюте, - заявил один из иракских дипломатов. - Если они прекратят это, иракское правительство рухнет".

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул, что США не потерпят атак на американские интересы. Вашингтон ожидает от Багдада немедленных действий по ликвидации поддерживаемых Ираном вооруженных формирований.