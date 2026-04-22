Азербайджанские борцы стали чемпионами Европы

Азербайджанские борцы Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, вторую золотую медаль для национальной команды по греко-римской борьбе завоевал Гурбан Гурбанов, который в финальном поединке одержал победу над Адлетом Тюлюбаевым (UWW).

Ранее Хасрат Джафаров в финале одолел турка Мурата Фырата (Турция) со счетом 7:5. Заметим, что Джафаров стал четырехкратным чемпионом Европы, а Гурбанов - двукратным.

Кроме того, Нихат Мамедли стал обладателем бронзовой медали.