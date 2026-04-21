Стало известно, когда пройдет "Последний звонок" в Азербайджане

Во всех государственных общеобразовательных учреждениях традиционное мероприятие "Последний звонок" состоится 13 июня.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.
Согласно информации, в школы направлены инструкции, регулирующие порядок проведения "Последнего звонка". В связи с этим с учащимися, учителями и родителями проводятся соответствующие разъяснительные беседы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре