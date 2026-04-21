Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Хэмилтон в ближайшем будущем посетит Азербайджан и Грузию. Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в НАТО. Сообщается, что его визит в Азербайджан и Грузию состоится не сразу после поездки в Армению, а в другое время.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре