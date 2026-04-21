Объявлен национальный фотоконкурс для детей и подростков FotoBax

По инициативе Общественного объединения IDEA и Reza Visual Academy проводится национальный фотоконкурс под названием FotoBax.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, конкурс, проводимый под патронажем вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой по инициативе учредителя ассоциации Reza Visual Academy, всемирно известного фотографа Резы Дегати в рамках международного фотографического проекта Children's Eyes on Earth ("Планета Земля глазами детей"), посвящен теме "Я люблю природу - Азербайджан".

Основная цель конкурса - повышение экологической осознанности детей и молодежи, усиление их интереса и любви к природе нашей страны, а также создание условий для выражения ими своих мыслей посредством фотографии.

Желающие принять участие в конкурсе должны до 21 сентября представить не более 20 сделанных ими фотографий на сайт www.fotobax.az.

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте до 18 лет.