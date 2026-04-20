Названы самые красочные города мира для путешествий

Лиссабон назван самым красочным городом мира для путешествий. Соответствующий рейтинг составил сервис для туристов JustCover, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что эксперты проанализировали почти 80 направлений по количеству уникальных оттенков на фотографиях. В португальском Лиссабоне было выявлено более 2,6 миллиона уникальных цветов. На втором месте оказался Куала-Лумпур, Малайзия, с 2,5 миллиона оттенков. Замкнул тройку лидеров еще один португальский город - Порту.

В топ-10 также попали Картахена (Колумбия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Гуанахуато (Мексика), Гавана (Куба), Ханой (Вьетнам), Новый Орлеан (США), Медельин (Колумбия).