В Милли Меджлисе назвали публикацию CNN частью дезинформационной кампании против Баку

Временная комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами потребовала от CNN доказать свои необоснованные утверждения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном комиссией.

В заявлении отмечается, что комиссия призывает транснациональную медиа-компанию CNN дать разъяснения по поводу информационной провокации против Азербайджана в статье под заголовком "Израиль направил войска в Азербайджан в рамках секретной региональной сети во время иранской войны" со ссылкой на неназванные источники, либо представить общественности факты, подтверждающие эти утверждения:

"Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами заявляет, что эта информация была распространена с целью нанести ущерб мирному процессу на Ближнем Востоке, а также национальным интересам и международному авторитету Азербайджана, и является частью дезинформационной кампании. Прежде всего, следует отметить, что проведение целенаправленной информационной кампании против Азербайджана со стороны CNN и подобных медиа-структур накануне важных дипломатических и политических событий, глобальных международных мероприятий или процессов происходит уже далеко не в первый раз. В ходе мониторинга, проведенного комиссией, было установлено, что сразу после публикации упомянутой статьи в результате тактики и процесса "конъюнктурного усиления" этот антиазербайджанский нарратив стремительно распространился в большинстве влиятельных мировых СМИ, а также на таких социальных платформах, как X, Threads, Facebook и Telegram, превратившись в масштабную кампанию.

Тот факт, что авторы статьи в итоге обратились к лицу, которое всегда отличалось своей антиазербайджанской позицией и в свое время работало в медиа-проектах, финансируемых "Фондом Сороса", дает основания предполагать, откуда именно берут начало эти истоки. Как неоднократно заявляли наши соответствующие госструктуры, в нашей стране нет военных сил (войск) или баз какого-либо иностранного государства, и ведение какой-либо недружественной деятельности против третьих государств с территории Азербайджанской Республики невозможно.

В противном случае CNN, распространяя материалы, имеющие широкий международный охват и опирающиеся на непроверенные и анонимные источники, еще раз подтвердит, что играет роль инструмента в информационных операциях, ложных нарративах и дезинформационных кампаниях, которые считаются важными компонентами гибридных угроз".