Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Четвертое июня 2026 года войдет в анналы германской дипломатии не как рядовой провал, а как символический приговор. На выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН Германия потерпела унизительное поражение. Ее место заняли Португалия и Австрия - страны, чьи экономики, военный потенциал и геополитический вес несопоставимы с немецкими. Австрия, тихая альпийская республика с населением девять миллионов человек, получила больше голосов, чем Германия с ее восьмьюдесятью четырьмя миллионами граждан, четвертой по номинальному ВВП экономикой мира и претензиями на роль лидера европейского проекта. После этого сокрушительного поражения в борьбе за место в Совете Безопасности стало совершенно ясно: страна находится в реанимации. Приговор вынесен не врагами Германии, не завистниками - он вынесен самим международным сообществом, молча и без лишних слов.

Результат вызывает не злорадство, а холодную аналитическую констатацию: репутация не восстанавливается речами. Государство, десятилетиями называвшее себя локомотивом Евросоюза, двигателем западных ценностей, моральным арбитром для всего континента, получило публичную пощечину от тех самых государств, чьей поддержки добивалось. Германия утратила доверие и растратила свой авторитет. С политической точки зрения, ее перестали воспринимать всерьез. Диагноз подтвержден не одним симптомом, а целым синдромом: провальной энергетической политикой, миграционным хаосом, деиндустриализацией, деградацией дипломатии и, что особенно важно с нашей точки зрения, полным разрывом между декларируемыми принципами и реальными действиями.

Вспомним послужной список. Шестнадцать лет Ангелы Меркель, отмеченных крупными политическими просчетами в области энергетики, экономики и миграции, обернулись зависимостью Берлина от российского газа, который он качал вплоть до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Потом три года дисфункциональной коалиции под руководством Олафа Шольца, где каждый министр тянул одеяло на себя, а страна теряла промышленные позиции с пугающей скоростью. Сегодня к власти пришел Фридрих Мерц - и уже на старте его правления страна получает пощечину в Нью-Йорке. Случайность? Никоим образом. Закономерность.

Отдельного разговора заслуживает то, на что именно Германия потратила свой дипломатический капитал последних лет. Берлин увлеченно проповедовал миру повестку прав человека и продвигал ее с методичностью, достойной лучшего применения. Квоты, гендерные маркеры, языковые реформы ради инклюзивности, финансирование структур гражданского общества по всему миру под лозунгом демократии - все это стало основным экспортным товаром германской дипломатии. Между тем прагматичная экономическая конкурентоспособность, военная дееспособность, реальные инфраструктурные проекты, твердые союзнические обязательства - все это тихо разрушалось. Германия превратилась в дом престарелых и музей мира, которого больше не существует. А ведь она должна была стать двигателем европейского будущего.

Нам, азербайджанцам, такая логика знакома до боли. Германия годами поучала Азербайджан демократии, выражала обеспокоенность правами человека, принимала у себя так называемых отъявленных "политических эмигрантов" из нашей страны - людей, которых правильнее было бы назвать профессиональными моральными нищебродами в эмиграции, зарабатывающих на антиазербайджанском нарративе. Берлин гостеприимно распахивал двери перед ними, обеспечивал им трибуну, позволял транслировать оскорбления в адрес руководства суверенного государства. При этом германские правоохранительные органы исправно блокировали контент, содержащий критику в адрес собственных политиков, - даже весьма умеренную. Двойной стандарт настолько очевидный, что его даже неловко называть стандартом. Свобода слова в Берлине работает строго в одну сторону: немецкий чиновник защищен, азербайджанский государственный деятель - нет.

Поразительно, не правда ли? Страна, где уголовно преследуют за отрицание исторических преступлений, где законодательно регулируется допустимая риторика в интернете, где платформы обязаны удалять нежелательный контент за считанные часы, - эта же страна закрывает глаза на потоки ненависти, изливаемые дебильными эмигрантскими телеграм-каналами и отвратительными, гадкими YouTube-шоу на азербайджанскую власть. Принцип один - избирательность. Не верховенство закона, а верховенство политической конъюнктуры.

Впрочем, проблема Германии шире Азербайджана. Сам Берлин загнал себя в угол, из которого трудно выйти достойно. Мировое сообщество доверилось странам значительно меньшего масштаба, нежели Германии, - европейской державе первой величины. Португалия, как справедливо отмечают эксперты, имеет разветвленные связи в Африке и Латинской Америке, а нынешний Генеральный секретарь ООН - португалец. Но Австрия? Нейтральная, компактная Австрия, не обремененная ни претензиями на глобальное лидерство, ни раздутыми обязательствами, ни грузом меркелевских ошибок? Ее преимущество перед Берлином говорит о том, что мировое сообщество устало от немецкой дидактики при немецком безволии.

Экономически страну все больше воспринимают как приходящую в упадок державу. Похвалы теперь достаются преимущественно прошлым достижениям, а бренд "Сделано в Германии" все больше ассоциируется с высокими издержками и неэффективностью. По данным МВФ, в 2023-2024 годах Германия стала единственной крупной развитой экономикой, показавшей отрицательный рост ВВП. Промышленное производство сократилось, доля Германии в мировом экспорте упала, BASF переводит производства в США и Китай, Volkswagen закрывает заводы на родине. На фоне этого Берлин увлеченно дискутировал о гендерно нейтральном языке в официальных документах. Расстановка приоритетов говорит сама за себя.

Ценности имеют влияние лишь тогда, когда подкреплены силой. Германия забыла эту аксиому - или намеренно отвергла ее ради иллюзии морального превосходства без обременительной ответственности. Проповедовать проще, чем строить. Обвинять проще, чем нести ответственность. Выдавать убежище профессиональным критикам чужих правительств проще, чем выстраивать реальную дипломатию, основанную на взаимоуважении и последовательности.

Если Германия не сможет подняться на ноги, под угрозой окажется весь Европейский союз. Это не преувеличение - это структурная реальность. Германия - крупнейший плательщик в бюджет ЕС, крупнейшая экономика, государство, без политического лидерства которого Брюссель превращается в ущербный административный механизм без стратегического компаса. Провал Берлина на выборах в Совет Безопасности - не просто национальный конфуз. Это сигнал для всей европейской архитектуры.

Из реанимации есть два выхода: один ведет обратно к жизни, другой - в хоспис. Выбор этот определяется не красивыми речами и не очередными пакетами реформ, которые погрязнут в согласованиях. Он определяется готовностью признать: мир не обязан уважать государство за его историческую память о собственных грехах. Уважение завоевывается сегодня, в реальной политике, в честных договоренностях, в последовательности слова и дела.

Азербайджан это понял. Мы восстановили территориальную целостность собственными силами, без разрешения тех, кто любит поучать, но не любит слушать. Мы строим трубопроводы, выстраиваем транспортные коридоры, принимаем климатические саммиты и ведем самостоятельную внешнюю политику. Нас пока не избирают в Совет Безопасности - мы на это не претендуем. Но нас уважают за предсказуемость, силу и суверенитет. А те, кто раздавал нам оценки годами, сегодня сами сдают экзамен на дееспособность перед лицом всего мира.

А оценка, выставленная 4 июня 2026 года, весьма неутешительна.