https://news.day.az/society/1839465.html Президент COP30 оценил итоги COP29 COP29 открыл важные направления для подготовки к COP30 Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP30 Андре Корреа до Лаго в видеообращении к международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Баку.
Президент COP30 оценил итоги COP29
COP29 открыл важные направления для подготовки к COP30
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP30 Андре Корреа до Лаго в видеообращении к международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Баку.
По его словам, Всемирный день окружающей среды является важной платформой для решения проблем, связанных с изменением климата.
"COP29 открыл важные пути для COP30. Надеюсь, что мы добьемся скорейшего выполнения обязательств по климату", - отметил он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре