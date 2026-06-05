Президент COP30 оценил итоги COP29

COP29 открыл важные направления для подготовки к COP30

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP30 Андре Корреа до Лаго в видеообращении к международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Баку.

По его словам, Всемирный день окружающей среды является важной платформой для решения проблем, связанных с изменением климата.

"COP29 открыл важные пути для COP30. Надеюсь, что мы добьемся скорейшего выполнения обязательств по климату", - отметил он.