Зеленский опубликовал открытое письмо Путину

Президент Украины Володимир Зеленский написал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

Как передает Day.Az, в нем глава украинского государства заявил о готовности Киева завершать войну путем прямых переговоров.

Зеленский заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить США. Также Киев предлагает обмен военнопленными по формуле "всех на всех", возвращение гражданских лиц и детей, а затем обсуждение долгосрочных гарантий безопасности.

В письме Зеленский предложил определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства как потенциальные гаранты будущих договоренностей.