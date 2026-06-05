Минэкологии о развитии "зеленой" энергетики в Азербайджане

Азербайджан развивает "зеленую" энергетику и экологическое восстановление территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов, выступая сегодня в Баку на международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды под девизом "Вдохновляясь природой. Во имя климата. Во имя нашего будущего".

"Сегодня Азербайджан впервые принимает Всемирный день окружающей среды в партнерстве с Программой ООН по окружающей среде. Это важный показатель активного участия Азербайджана в глобальной экологической повестке, открытого подхода к международному сотрудничеству и значимости, придаваемой им охране окружающей среды", - сказал он.

По словам министра, охрана окружающей среды - это общая ответственность не отдельных стран, а всего международного сообщества:

"Экологические проблемы не признают государственных границ и носят трансграничный характер. Природа, леса и биоразнообразие, океаны и моря, реки и воздух, которым мы дышим, являются нашим общим достоянием. Поэтому обеспечение экономического развития, социального благополучия и экологического баланса требует совместных усилий и согласованных действий".

Он отметил, что Азербайджан реализует масштабные проекты в сфере "зеленого" развития и возобновляемой энергетики. По его словам, к 2030 году планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 30%, что создаст основу для дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов к 2035 году в рамках обязательств по Парижскому соглашению.

Рашад Исмаилов также напомнил, что за годы армянской оккупации природным ресурсам, экосистемам, флоре и фауне азербайджанских территорий был нанесен серьезный ущерб: "Имели место факты экоцида, гербицида и культурцида".

"В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях в рамках Государственной программы "Великое возвращение" широкомасштабные восстановительные и строительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах ведутся на основе экологических принципов.

Азербайджан получил экспертную поддержку Программы ООН по окружающей среде для содействия процессу экологического восстановления в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, и мы выражаем благодарность организации за эту поддержку", - отметил министр.