В общественном транспорте Азербайджана готовятся важные изменения

В Азербайджане готовится переход на новую модель финансирования системы общественного транспорта. Для полноценного функционирования этой системы важным считается внедрение модели брутто-контрактов. Решение по этому вопросу уже принято, и в 2026-2028 годах планируется поэтапный переход на новую систему.

Как сообщает Day.Az, эксперт в сфере транспорта Рауф Агамирзаев в комментарии для Demokrat.az отметил, что модель брутто-контрактов направлена на обеспечение финансовой устойчивости перевозчиков. Ключевым элементом системы станет субсидирование перевозчиков за каждый пройденный километр.

По его словам, после внедрения данной модели в системе общественного транспорта станет возможным реализация ряда новшеств.

"Речь идет о ежедневных, недельных, месячных и годовых проездных пакетах, а также о возможности бесплатных пересадок в течение определенного времени. В разных городах мира этот период отличается: где-то действует бесплатная пересадка в течение 45 минут, где-то - 60 или 90 минут. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на пассажиров, особенно тех, кто добирается из отдаленных районов. То есть пассажир сможет пересаживаться с одного вида транспорта на другой без дополнительной оплаты в течение установленного времени", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что это будет способствовать как росту популярности общественного транспорта, так и оптимизации расходов граждан.

"Все эти вопросы взаимосвязаны. Поэтому на первом этапе приоритетом считается переход на модель брутто-контрактов. После полного внедрения системы ожидается, что и другие задачи будут решаться поэтапно", - добавил Рауф Агамирзаев.