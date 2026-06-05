Президент Ильхам Алиев направил обращение по случаю Всемирного дня окружающей среды 2026 года

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Уважаемые участники!

Искренне поздравляю всех вас со Всемирным днем окружающей среды.

Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе - знаменательное событие для Азербайджана. Это является ярким признанием все более активной роли нашей страны в повышении экологической осведомленности на международном уровне и ее весомого вклада в коллективные усилия по защите планеты.

В XXI веке охрана окружающей среды входит в число общих обязанностей всего международного сообщества. Усугубляющиеся с каждым годом тяжёлые последствия климатических изменений, стремительное истощение природных ресурсов, включая водные, утрата биоразнообразия, деградация земель, загрязнение и аномальная жара - все это взаимосвязанные процессы, требующие принятия незамедлительных мер.

Экологические вызовы, с которыми сталкивается наша планета, оказывают разрушительное воздействие не только на экосистемы, но и на устойчивое развитие, здравоохранение, условия жизни и процветание государств. Благополучие будущих поколений напрямую зависит от того, насколько эффективно мы противостоим этим вызовам сегодня.

В Азербайджане мы подходим к этой ответственности со всей серьезностью и реализуем масштабные инициативы в области защиты окружающей среды. Мы являемся свидетелями того, как по всей стране учащаются как наводнения, так и засухи. Дефицит водных ресурсов вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы.

Обеспечение чистой окружающей среды и "зеленого роста" определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. В соответствии с этим приоритетом предпринимаются целенаправленные усилия по расширению зеленых насаждений и лесных массивов, обеспечению рационального использования водных ресурсов и экологически чистых источников энергии, а также созданию современной инфраструктуры по управлению отходами.

В целях сохранения биоразнообразия Азербайджан также расширяет площади особо охраняемых природных территорий. Гирканские леса - уникальный лесной массив, в котором произрастает множество реликтовых, а также региональных и локальных эндемичных видов флоры, - стали первым природным объектом Азербайджана, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

К сожалению, на протяжении почти тридцати лет наши территории, находившиеся под оккупацией, подвергались экоциду и урбициду. Это привело к грубому нарушению экологического баланса в данных регионах. Кроме того, огромное количество мин, заложенных на бывших оккупированных землях, продолжает наносить серьезный экологический ущерб и по сей день.

Сразу после освобождения своих земель Азербайджан развернул масштабные работы по реконструкции и восстановлению в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Воссоздание инфраструктуры на основе концепций "умный город" и "умное село", осуществление проектов зеленой энергетики и внедрение передовых технологий внесут весомый вклад в возрождение местной экосистемы.

В то же время Карабах и Восточный Зангезур, официально объявленные зонами зеленой энергии, обладают мощным потенциалом возобновляемых источников энергии, включая солнечные, ветровые и гидроресурсы. Развитие зеленой энергетики является одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана.

Уважаемые участники!

В этом году Всемирный день окружающей среды проходит под глобальным девизом "Вдохновленные природой. Ради климата. Ради нашего будущего" и призван привлечь внимание к насущной необходимости углубления взаимосвязи между мерами по борьбе с климатическими изменениями и защитой природы.

Сегодня климатический кризис не знает границ, что делает укрепление международного сотрудничества жизненно важной необходимостью. В период своего председательства на COP29 Азербайджан предоставил важную платформу для климатической дипломатии и многостороннего диалога, а также укрепил глобальную солидарность, выступив мостом между развивающимися и развитыми странами. Исторические решения, закрепившиеся как "Бакинский прорыв", стали наследием Азербайджана в рамках СОР.

Наше лидерство в области климата успешно продолжается и после COP29: всего две недели назад Азербайджан принял XIII сессию Всемирного форума городов, ставшую самой масштабной за всю историю его проведения. Итогом этого мероприятия стало принятие "Бакинского призыва к действию", в котором подчеркивается необходимость укрепления международного сотрудничества и конкретных шагов для обеспечения экологически устойчивого, доступного и климатически стойкого жилья для всех.

Азербайджан и впредь будет играть активную роль в продвижении глобальной экологической повестки, развивая многостороннее сотрудничество с целью оставить будущим поколениям зеленое и устойчивое наследие.

В заключение желаю успешной работы этому мероприятию".