На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе - знаменательное событие для Азербайджана. Это является ярким признанием все более активной роли нашей страны в повышении экологической осведомленности на международном уровне и ее весомого вклада в коллективные усилия по защите планеты".