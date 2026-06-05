https://news.day.az/officialchronicle/1839460.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды - ФОТО На странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе - знаменательное событие для Азербайджана.
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды - ФОТО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Всемирного дня окружающей среды.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе - знаменательное событие для Азербайджана. Это является ярким признанием все более активной роли нашей страны в повышении экологической осведомленности на международном уровне и ее весомого вклада в коллективные усилия по защите планеты".
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