В SOCAR заявили о готовности выполнить климатические цели к 2050 году

SOCAR уверена в достижении целей по сокращению выбросов к 2050 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник управления по раскрытию экологической информации и зеленым инициативам SOCAR Мустафа Гурбанлы во время выступления на панельной дискуссии, организованной в рамках международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды (WED), на тему "Совместные действия по сокращению метана: решения для сельского хозяйства, энергетики и отходов".

По его словам, предотвращение выбросов метана является задачей, требующей коллективных усилий:

"SOCAR присоединилась к международным инициативам и является одним из их соучредителей. К хартии, учрежденной нами в рамках COP28, присоединились многочисленные международные организации и государства. В своих отчетах мы регулярно демонстрируем прогресс в достижении краткосрочных и среднесрочных целей.

Наряду с международными инициативами мы развиваем и региональное сотрудничество. Такой подход позволяет более тесно взаимодействовать с компаниями региона для решения общих экологических вызовов.

Мы руководствуемся принципом "не оставлять никого позади". Сокращение выбросов - это общая ответственность не только нашей компании, но и всех наших партнеров. Мы уверены, что сможем достичь поставленных целей к 2050 году".