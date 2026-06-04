На одном из объектов в Баку вспыхнул пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице А.Мирзаева в поселке Кешля Низаминского района Баку.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

В связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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