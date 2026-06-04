https://news.day.az/society/1839232.html На одном из объектов в Баку вспыхнул пожар На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице А.Мирзаева в поселке Кешля Низаминского района Баку. Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
На одном из объектов в Баку вспыхнул пожар
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице А.Мирзаева в поселке Кешля Низаминского района Баку.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
В связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре