Азербайджан вновь поддержал резолюцию по Грузии в ООН

В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, соавторами которой выступили Грузия и ещё 67 государств.

Как передает Day.Az, в документе "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии Грузии" вновь подтверждается право всех беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение на оккупированные территории Грузии.

Резолюцию поддержало рекордное число государств - 107 стран, против проголосовали 8, ещё 55 воздержались.

Среди стран, проголосовавших за документ, был и Азербайджан.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на своей странице в X поблагодарила государства, поддержавшие резолюцию.

Отметим, что аналогичная резолюция по Грузии принимается Генеральной Ассамблеей ООН ежегодно с 2008 года. Азербайджан с того времени последовательно голосует в поддержку данного документа.