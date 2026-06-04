Россия готова к компромиссам по вопросу Украины.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой на Санкт-Петербургский международный экономический форум.

"Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона", - заявил Владимир Путин.