https://news.day.az/world/1839346.html Россия готова к компромиссам по вопросу Украины Россия готова к компромиссам по вопросу Украины. Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой на Санкт-Петербургский международный экономический форум. "Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами.
Россия готова к компромиссам по вопросу Украины
Россия готова к компромиссам по вопросу Украины.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой на Санкт-Петербургский международный экономический форум.
"Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона", - заявил Владимир Путин.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре