В Азербайджане разрабатывают архитектуру цифрового государства

В Азербайджане ведется работа над архитектурой цифрового государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института информационных технологий Расим Алигулиев на официальной церемонии открытия IV Национального форума по кибербезопасности в Баку.

"Требования, предъявляемые к цифровому государству, сегодня принципиально отличаются от тех, что существовали в предыдущие десятилетия. За последние 20 лет в этой сфере достигнуты значительные успехи", - сказал он.

По словам Р. Алигулиева, в настоящее время ключевой задачей является формирование единой модели цифрового государства, которая соответствует общегосударственным интересам Азербайджана и требованиям Конституции, а не корпоративным интересам отдельных ведомств:

"Каждое государственное учреждение имеет свои задачи и направления деятельности. Наблюдения показывают, что эти функции выполняются на высоком уровне. Однако цели цифровой трансформации и кибербезопасности невозможно реализовать исключительно за счёт административных и финансовых ресурсов. Данное направление требует академической поддержки, научного потенциала, а также сотрудничества - как внутри страны, так и на международном уровне".

Вице-президент НАНА отметил, что при формировании национальной экосистемы кибербезопасности следует учитывать как объектную, так и субъектную составляющие. Под "объектом" понимается само цифровое государство, которое должно быть безопасным, надёжным и устойчивым, а также строиться на принципах уважения к человеческим ценностям.

В то же время такие направления, как развитие сетевой и коммуникационной инфраструктуры, формирование внутренней цифровой экосистемы, внедрение технологий искусственного интеллекта, управление ими, взаимодействие ИИ-агентов и создание коллективных моделей искусственного интеллекта, ставят перед наукой новые задачи.

Не менее важным является и вопрос формирования субъектной части национальной системы кибербезопасности - институтов, механизмов и моделей управления. Архитектура системы, её функциональные возможности и направления развития должны определяться на основе научного подхода.

По словам директора института, в настоящее время совместно с различными научными учреждениями и вузами ведётся работа по определению архитектуры цифрового государства, ключевых параметров национальной экосистемы кибербезопасности, их измерению и оценке, а также по мониторингу состояния кибербезопасности на стратегическом уровне.