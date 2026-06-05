Названа дата Суперноволуния

15 июня будет наблюдаться явление Суперноволуния (Super New Moon).

Об этом сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Отмечается, что это явление характеризуется тем, что Луна одновременно находится в фазе новолуния и проходит вблизи перигея - точки орбиты, расположенной на минимальном расстоянии от Земли.

15 июня в 03:19 по бакинскому времени Луна пройдет через перигей. В этот момент расстояние до Земли составит 357 195 километров. Спустя несколько часов, в 06:56, Луна войдет в фазу новолуния. Поскольку разница во времени между прохождением перигея и наступлением новолуния составит около 3 часов 37 минут, это явление в астрономии называется Суперноволунием.

Отмечается, что одно из самых близких Суперноволуний за всю историю наблюдений произошло 22 января 2023 года, когда Луна приблизилась к Земле примерно на 356 568 километров.