https://news.day.az/world/1839361.html Трамп заявил, что был бы готов к встрече с Хаменеи - ВИДЕО Американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы готов провести встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и отнесся бы к нему с уважением. "Я не слышал об этом особо много. Я этого не предлагал, но некоторые люди это предлагали.
Трамп заявил, что был бы готов к встрече с Хаменеи - ВИДЕО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы готов провести встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и отнесся бы к нему с уважением.
"Я не слышал об этом особо много. Я этого не предлагал, но некоторые люди это предлагали. Если бы это случилось, то я бы отнесся с уважением", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Журналисты напомнили ему, что из-за военной операции США и Израиля были убиты отец, жена и ребенок нынешнего иранского лидера. "Ну, я бы сказал, что я для него не самый любимый человек", - ответил Трамп.
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