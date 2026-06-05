Трамп заявил, что был бы готов к встрече с Хаменеи

Американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы готов провести встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и отнесся бы к нему с уважением.

"Я не слышал об этом особо много. Я этого не предлагал, но некоторые люди это предлагали. Если бы это случилось, то я бы отнесся с уважением", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Журналисты напомнили ему, что из-за военной операции США и Израиля были убиты отец, жена и ребенок нынешнего иранского лидера. "Ну, я бы сказал, что я для него не самый любимый человек", - ответил Трамп.