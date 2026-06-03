https://news.day.az/world/1839081.html ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив Дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив
Дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
"Предлагается, чтобы, когда позволят условия, миссия Aspides взяла на себя основную роль в разминировании Ормузского пролива в качестве вклада ЕС в усилия специальной коалиции Франции и Великобритании", - говорится в публикации.
Отмечается, что для согласования подобного решения требуется одобрение всех 27 государств ЕС.
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