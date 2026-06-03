В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу"

В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу".

Как передает Day.Az,  они очищают головы посетителей от опавших листьев. Оплату за труд принимают сладостями. 

Представляем вашему вниманию соответствующие кадры: