https://news.day.az/world/1838892.html В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу" - ВИДЕО В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу". Как передает Day.Az, они очищают головы посетителей от опавших листьев. Оплату за труд принимают сладостями. Представляем вашему вниманию соответствующие кадры:
В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу" - ВИДЕО
В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу".
Как передает Day.Az, они очищают головы посетителей от опавших листьев. Оплату за труд принимают сладостями.
Представляем вашему вниманию соответствующие кадры:
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