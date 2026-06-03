https://news.day.az/world/1838892.html

В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу" - ВИДЕО

В Китае обезьяны в парке нашли себе "работу". Как передает Day.Az, они очищают головы посетителей от опавших листьев. Оплату за труд принимают сладостями. Представляем вашему вниманию соответствующие кадры: