В Баку пройдет II Всемирная неделя ИИ США

В этом году Баку станет местом проведения II Всемирной недели искусственного интеллекта США.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом было объявлено на первом заседании Азербайджано-американского экономического диалога.

В рамках первого Экономического диалога состоялись панельные сессии, посвященные темам региональной взаимосвязанности, торговли и транзита, энергетической безопасности, инвестиций, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. На первой сессии обсуждались "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), Средний коридор, расширение региональных логистических возможностей, благоприятная для инвесторов бизнес-среда Азербайджана, а также новые возможности, которые создают для американских компаний растущие связи страны с Европой и Центральной Азией.

В ходе обсуждений по ИИ и цифровой инфраструктуре была представлена информация о высокотехнологичных решениях США. Были обсуждены дата-центры, сотрудничество в направлении применения технологий искусственного интеллекта, развитие регуляторных рамок и будущее партнерство в этой сфере. В рамках заседания стороны подчеркнули важность расширения экономического сотрудничества, поощрения взаимных инвестиций и поддержки инновационных проектов.

Также состоялась встреча с деловыми кругами, где была отмечена важность развития сотрудничества между частным сектором стран и установления новых партнерских отношений.

С участием министра экономики Микаила Джаббарова и помощника госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеба Орра был подписан ряд документов в сферах создания цифровой инфраструктуры, трансфера технологий и применения эффективных промышленных решений в Азербайджане, а также Протокол Диалога.