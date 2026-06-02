Лейла Алиева и Алена Алиева посмотрели спектакль, поставленный по мотивам произведения «Маленький принц»

1 июня - в Международный день защиты детей в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре был показан одноименный спектакль, поставленный по мотивам произведения "Маленький принц" всемирно известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спектакль посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева.

Сценическое произведение, рассчитанное как на детей, так и на взрослых, не только развлекает зрителя, но и несет глубокий смысл.

Режиссером-постановщиком спектакля является Народная артистка Джаннат Салимова, сценарий постановки подготовил писатель-публицист Ильгар Фахми, музыку написал Руслан Агабабаев, художником является Марьям Алекберли, хореографом - Заслуженный деятель искусств России Сергей Грицай, балетмейстерами - Заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, режиссером-реставратором - Севиндж Мамедова, хореографом-реставратором - Мухаммед Абдуллаев, ассистентом режиссера - Чимназ Багирова.

В спектакле заняты актеры театра Фаиг Мирзоев (Король), Амрах Дадашев (Пилот), Гусейн Алили (Фонарщик), Рауф Бабаев (Коммерсант), Руслан Мурсалов (Лис), Заур Алиев (Дервиш), Нурай Мамедзаде (Роза), Мурад Алиев (Шоумен), а также артисты балета. Образ Маленького принца воплотил Эльджан Кальбиев - сын шехида 44-дневной Отечественной войны Тельмана Кальбиева.

Отметим, что спектакль был поставлен в 2019 году при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.