Азербайджан сыграет с Чехией в четвертьфинале Евро по мини-футболу

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Братиславе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперником команды станет сборная Чехии.

Победитель встречи выйдет в полуфинал турнира, где сыграет с сильнейшей командой пары Румыния - Сербия.

Напомним, что на пути к четвертьфиналу сборная Азербайджана обыграла Австрию (1:0), Италию (3:0), Францию (3:2) и Казахстан (3:2).