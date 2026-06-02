https://news.day.az/sport/1838613.html Азербайджан сыграет с Чехией в четвертьфинале Евро по мини-футболу Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Братиславе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперником команды станет сборная Чехии. Победитель встречи выйдет в полуфинал турнира, где сыграет с сильнейшей командой пары Румыния - Сербия.
