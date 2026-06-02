"Бесконечный" книжный магазин открыли в Китае

В городе Чэнду на юго-западе Китая открылся необычный креативный книжный магазин, который привлекает внимание своим уникальным архитектурным решением.

Как сообщает Day.Az, общая площадь двухэтажного пространства составляет 973 квадратных метра, однако благодаря использованию светоотражающего плиточного пола, декоративных принтов и зеркального потолка внутри создается эффект бесконечного пространства.