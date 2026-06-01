SOCAR и Shell обсудили расширение сотрудничества

1 июня в рамках "Бакинской энергетической недели" президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом компании Shell Валидом Хади.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, на встрече были обсуждены вопросы потенциального сотрудничества между компаниями в различных сегментах энергетического сектора как в Азербайджане, так и в других странах. В связи с этим была отмечена значимость Меморандума о взаимопонимании, подписанного сегодня между SOCAR и компанией Shell.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сферах upstream, midstream и downstream, развития человеческого капитала, исследований и инноваций, а также применения искусственного интеллекта, и провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.