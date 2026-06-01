«Хезболла» выпустила по Израилю более 20 ракет

В ответ на бомбардировки ливанских городов "Хезболла" нанесла ракетный удар по населённым пунктам на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera, во второй половине дня бойцы группировки выпустили более 20 ракет по Западной Галилее, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале "Хезболлы", ударам подверглись израильские военные объекты в районе города Нагария, расположенного к северу от Хайфы и примерно в семи километрах от границы с Ливаном.