"Нефтчи" возобновит переговоры по Эльвину Джафаргулиеву?
Футбольный клуб "Нефтчи" продолжает работу над возможным трансфером защитника "Карабаха" и сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на sport24.az, столичный клуб планирует возобновить переговоры с агдамской командой по переходу футболиста.
Ранее сторонам не удалось достичь соглашения из-за суммы трансфера, предложенной "Нефтчи", которая не устроила "Карабах".
Агдамский клуб рассчитывает на более высокую компенсацию за игрока.
Контракт Джафаргулиева с "Карабахом" действует до лета следующего года.
