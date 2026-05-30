"Нефтчи" возобновит переговоры по Эльвину Джафаргулиеву?

Футбольный клуб "Нефтчи" продолжает работу над возможным трансфером защитника "Карабаха" и сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на sport24.az, столичный клуб планирует возобновить переговоры с агдамской командой по переходу футболиста.

Ранее сторонам не удалось достичь соглашения из-за суммы трансфера, предложенной "Нефтчи", которая не устроила "Карабах".

Агдамский клуб рассчитывает на более высокую компенсацию за игрока.

Контракт Джафаргулиева с "Карабахом" действует до лета следующего года.