Фирангиз Гурбанова выступила с резкой критикой последних процессов в Союзе кинематографистов Азербайджана

Известный кинорежиссер-аниматор, художник и педагог, профессор Государственной академии художеств, руководитель анимационной студии Birlik, заслуженный деятель искусств, обладатель персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики, член правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) Фирангиз Гурбанова в интервью Trend выступила с резкой критикой последних процессов в организации, заявив о нарушениях при проведении выборов руководства организации и принципов приема новых членов, передает Day.Az .

По итогам выборов, которые прошли 26 мая, новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров, который ранее занимал должность исполнительного секретаря СКА. Итоги выборов будут направлены в министерство юстиции Азербайджана для последующего рассмотрения и подтверждения в установленном порядке. Фирангиз Гурбанова подчеркнула незаконность прошедших выборов руководства организации и принципов приема новых членов в СКА.

По словам Гурбановой, Союз кинематографистов всегда являлся профессиональным объединением, в которое принимались люди, посвятившие многие годы развитию кинематографа и добившиеся значимых результатов в профессии.

"Союз кинематографистов - это союз профессиональных деятелей кино. Всю жизнь туда принимались только люди, которые много лет работали в кинематографе, достигли определенных результатов и были достойны рекомендации своих коллег. В организации существует устав, и принимать новых членов должны исключительно в соответствии с ним", - подчеркнула она.

Говоря о нынешнем положении дел, Гурбанова заявила, что многие решения принимаются в интересах отдельных лиц, а не всего кинематографического сообщества.

"Когда речь идет о руководителе такой структуры, это должен быть человек, которого уважают все, исходя из его профессионального статуса и вклада в отрасль. Председатель должен иметь возможность вести диалог с людьми, которые сами являются авторитетными в профессии. На мой взгляд, человек, чей профессиональный уровень значительно уступает уровню многих членов Союза, не может эффективно руководить ими. Это вопрос не только профессионализма, но и этики", - считает режиссер.

По мнению Гурбановой, именно первый секретарь СКА, лауреат Государственной премии СССР, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народная артистка Шафига Мамедова должна была возглавить Союз.

"Шафига ханым - активный и статусный человек, значимая фигура не только для кинематографа, но и для государства. Она сделала для Союза кинематографистов очень многое. Даже в тот момент, когда избирали председателя, она могла сама занять этот пост, однако уступила его народному артисту Расиму Балаеву, понимая его значение для страны и пользу, которую это могло принести Союзу", - сказала она.

Гурбанова напомнила, что именно благодаря усилиям Шафиги Мамедовой Союз получил новое здание, в котором располагается сегодня.

"Она добилась выделения этого здания, находила финансирование, отстаивала интересы кинематографистов. Когда существовало два Союза (ред. - Союз кинематографистов Азербайджана и Союз кинематографистов Азербайджанской Республики, который затем был объединен в СКА), она всегда проявляла уважение к настоящим профессионалам и делала все возможное для поддержки кинематографической среды. Статус председателя должен определяться не амбициями, а реальным вкладом в развитие отрасли и авторитетом в обществе. Игнорировать вклад Шафиги Мамедовой, которая сделала для кинематографа столько, сколько многие режиссеры не смогли бы сделать за всю жизнь, просто недопустимо. Она всегда помогала тем, кто обращался к ней за поддержкой", - отметила режиссер.

Последние выборы председателя Союза она считает незаконными и проведенными с нарушением принципов организации.

"На конференции присутствовало большое количество людей, которые не имеют отношения к профессиональному кинематографу. Настоящих профессионалов там было, возможно, 35-40 человек. Остальные - молодежь, начинающие ребята, которых я называю будущим кинематографа, но они пока не являются профессионалами", - заявила Гурбанова.

По мнению режиссера, при проведении выборов должен был быть обеспечен полноценный кворум и участие членов Союза.

"Если профессиональное сообщество не было представлено в полном объеме, то проводить такие выборы нельзя. Я считаю эти выборы незаконными во всех смыслах. Более того, следовало бы тщательно изучить деятельность руководства Союза за последние годы. На мой взгляд, пользы азербайджанскому кинематографу от этой работы не было", - сказала она.

Гурбанова привела и личный пример. По ее словам, несмотря на многолетнюю деятельность в кино и десятки учеников, ее юбилей со стороны Али Исы Джаббарова не был отмечен в изданиях Союза.

"Всю жизнь я занимаюсь кинематографом, воспитала множество профессиональных учеников. Но ни одной публикации, посвященной моему юбилею, не было. Когда я спросила об этом, мне ответили, что я якобы кому-то завидую. Это прозвучало для меня просто смешно", - рассказала она.

Отдельно режиссер подняла вопрос приема новых членов в Союз. По ее словам, около ста человек были приняты без обсуждения на правлении, фактически проигнорированы предусмотренные уставом процедуры.

"Я являюсь членом правления Союза. Но ни одного заседания по поводу приема этих людей не проводилось. Никто не обсуждал их кандидатуры. Я даже не знаю, кто рекомендовал этих молодых людей. Это не профессионалы, а молодежь, которая только начинает свой путь. Их можно считать будущим кинематографа, но не нынешним профессиональным сообществом", - отметила она.

Еще одной болезненной темой для нее стало закрытие киношколы при Союзе кинематографистов.

"При Союзе существовала киношкола. Сегодня многие ее выпускники участвуют в международных фестивалях, а одна из учениц даже получила престижную награду. Но школу закрыли. Это решение стало серьезным ударом по подготовке молодых специалистов", - считает Гурбанова.

По ее словам, в Азербайджане сегодня растет талантливое поколение режиссеров, художников и аниматоров, однако им необходимы системная поддержка и качественное образование.

"У нас очень много талантливой молодежи. Вы даже не представляете, насколько. Но их нужно учить. Система подготовки кадров сегодня находится в сложном положении. Я всю жизнь борюсь за своих студентов и вижу, насколько им необходима помощь", - отметила она.

В завершение Фирангиз Гурбанова заявила, что выступает не из личных интересов, а из-за тревоги за будущее азербайджанского кинематографа.

"Это не зло и не личная неприязнь. Я просто болею за кинематограф. Его необходимо очищать от непрофессионализма, развивать, поддерживать молодых авторов и уважать тех людей, которые посвятили ему всю свою жизнь. Я уверена, что кинематографом должны заниматься те, кто действительно любит это искусство и готов работать ради его будущего", - подчеркнула она.

По мнению режиссера, для восстановления доверия необходимо провести выборы на законной основе и дать объективную оценку происходящих событий.