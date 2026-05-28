Через Азербайджан в Армению отправят партию пшеницы и удобрений

Завтра из России в Армению транзитом через Азербайджан будет осуществлена очередная грузоперевозка.

Как сообщает Day.Az, в Армению будут доставлены 4 вагона пшеницы и 4 вагона удобрений.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в целом 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 тысячи 500 тонн дизельного топлива, 5 марта - 31 вагон с 1 тысячей 984 тоннами дизельного топлива, а также два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта - грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта - зерно общим весом 1 тысяча 23 тонны (нетто - 770 тонн) в составе 11 вагонов.

24 марта были отправлены 4 вагона удобрений общим весом 271 тонна и один вагон гречневой крупы весом 68 тонн.

25 марта был отправлен груз в виде 5 вагонов пшеницы общим весом 350 тонн. 11 апреля было отправлено 15 вагонов (887 тонн) дизельного топлива. А 14 апреля из Азербайджана в Армению было экспортировано 22 вагона дизельного топлива. 21 апреля грузовой поезд, состоящий из 16 вагонов с общим объемом 974 тонны дизельного топлива, отправился из Азербайджана в Армению. 24 апреля через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом была осуществлена очередная поставка - 350 тонн зерна.

30 апреля были отправлены 4 вагона зерна общим весом 279 тонн и 3 вагона удобрений весом 203 тонны, 3 мая - 8 вагонов с 536 тоннами российских удобрений, 4 мая - 10 вагонов российских удобрений с 678 тоннами, 6 мая - 4 вагона c российскими удобрениями общим весом 271 тонна и 4 вагона с российским зерном весом 275 тонн.

7 мая транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлена были отправлены 2 вагона алюминия и 9 вагонов зерна.

9 мая из Азербайджана в Армению было отправлено 8 вагонов (479 тонн) дизельного топлива, а 10 мая - 16 вагонов дизельного топлива общим объемом 986 тонн.

14 мая через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом были отправлены 977 тонн пшеницы в составе 14 вагонов.