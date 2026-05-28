Зафиксировано замедление вращения Земли

Ученые зафиксировали замедление вращения Земли с беспрецедентной скоростью за последние 3,6 млн лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал BBC Science Focus.

Отмечается, что исследование провели ученые из Венского университета и ETH Zurich. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. Эти данные позволили определить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения планеты.

По выводам ученых, за последние 3,6 млн лет Земля не испытывала столь быстрого замедления вращения. Они связывают этот процесс с таянием полярных ледников из-за изменения климата. Вода, поступающая в океаны, перераспределяется ближе к экватору, что влияет на скорость вращения Земли.

Ранее журнал Earth and Planetary Science Letters опубликовал исследование, согласно которому климат "замерзшей Земли" оказался не таким стабильным, как считалось ранее.

Речь идет о криогенном периоде 720-635 млн лет назад - одной из самых экстремальных ледниковых эпох в истории планеты. Ранее считалось, что тогда климатическая система почти полностью "остановилась": лед покрывал Землю вплоть до тропиков, а обмен между атмосферой и океаном был минимальным. Однако новое исследование ученых из Саутгемптонского университета показало, что даже в период глобального оледенения климат продолжал колебаться.