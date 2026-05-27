КНДР провела испытания ракет с ИИ
Северная Корея провела испытания баллистических и крылатых ракет, а также артиллерийских снарядов, управляемых с применением технологий искусственного интеллекта, которые планируется разместить вблизи границы с Южной Кореей.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство KCNA, в ходе испытаний оценивались возможности "боеголовок специального назначения" тактических баллистических ракет, а также точность дальнобойных артиллерийских снарядов и крылатых ракет с элементами ИИ-управления.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания подтвердили успешную адаптацию данного вооружения к современным условиям ведения боевых действий.
