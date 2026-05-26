В Милли Меджлисе обсуждают 13 вопросов

Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Информация об итогах деятельности за 2025 год органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

2. О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики;

3. О назначении и освобождении от должности судей Бакинского апелляционного суда;

4. Об освобождении Н.Т.Алиева от должности судьи Гянджинского апелляционного суда;

5. О назначении Б.М.Мамедова судьей Сумгайытского апелляционного суда;

6. О назначении судей Шекинского апелляционного суда;

7. О назначении судей Ширванского апелляционного суда;

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О финансовой аренде" (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс о конкуренции Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "О несостоятельности и банкротстве", "О зерне", "О международном частном праве", "О табаке и табачных изделиях", "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О банках", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О чаеводстве", "О семейно-крестьянском хозяйстве", "О коневодстве", "О небанковских кредитных организациях", "О хлопководстве", "Об обязательном страховании", "О лицензиях и разрешениях", "О сельскохозяйственной кооперации", "О науке", "О кредитных бюро", "О безналичных расчетах", "Об обременении движимого имущества", "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства" и "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" (третье чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обращении граждан" (третье чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дипломатической службе" (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).