Сегодня в Азербайджане короткий рабочий день

Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день.

Как сообщает Day.Az, согласно статье 108 Трудового кодекса, в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на один час.

Так, в соответствии с соответствующим решением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, в этом году 27-28 мая приходятся на праздник Гурбан.

Кроме того, 28 мая в стране также будет отмечаться День независимости.

Для информации отметим, что в соответствии с требованиями Трудового кодекса в связи с совпадением праздничных дней был установлен дополнительный выходной день. По этой причине 29 мая также будет считаться нерабочим днем.

Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе нерабочими днями будут 27, 28, 29, 30 и 31 мая.