Спецслужбы стран СНГ обсудят усиление борьбы с терроризмом

Руководители органов безопасности и специальных служб стран СНГ обменяются мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере борьбы с терроризмом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Согласно информации, 26 мая 2026 года в Иркутской области состоится 58-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

Отмечается, что в ходе заседания в центре внимания будут вопросы развития взаимодействия между специальными службами на пространстве СНГ по основным направлениям деятельности.

Согласно заявлению, на встрече планируется обмен опытом по противодействию распространению религиозного радикализма и предотвращению транснациональных террористических угроз. Кроме того, будет дана оценка текущему состоянию коллективной системы антитеррористической защиты и обсуждены итоги совместных антитеррористических учений, проведенных в 2025 году.

Также сообщается, что участники рассмотрят выполнение программы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, а также обменяются мнениями по реализации программы дерадикализации, рассчитанной на 2025-2027 годы.