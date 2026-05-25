Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Существует устойчивая традиция в западной политической мысли - традиция, восходящая еще к колониальному дискурсу XIX века - делить мир на тех, кто производит нормы, и тех, кто обязан им соответствовать. Механизм отточен до совершенства: первые судят, вторые оправдываются. Первые формулируют критерии "демократии" и "прав человека", вторые вечно им не дотягивают. Это не диалог - это структурное неравенство, облаченное в язык универсальных ценностей.

Азербайджан в этой конструкции занимает вполне определенную позицию: он выступает объектом критики в системе, где ни критерии оценки, ни состав оценщиков не согласовываются с ним и не предполагают его участия в их формировании. "Сужение политического пространства", "нарушения прав журналистов", "авторитарные тенденции" - все это звучит убедительно ровно до того момента, пока не начинаешь задавать неудобный, но совершенно законный вопрос: а каков контекст?

Контекст же таков. Азербайджан - государство, которое на протяжении тридцати лет существовало в условиях незавершенного территориального конфликта, с оккупированными землями, с сотнями тысяч внутренне перемещенных лиц, с реальной угрозой дестабилизации через внешние каналы влияния. В этих условиях любое государство - подчеркиваю, любое, включая образцово-демократические - прибегает к инструментам, которые в мирное, бесконфликтное время квалифицировались бы как ограничения. Вопрос не в том, существуют ли эти ограничения. Вопрос в том, применяется ли одинаковая мерка ко всем.

А вот здесь и начинается самое интересное. Потому что мерка - не одинаковая. И это не конспирология, это наблюдаемый факт международной политики.

Турция - государство с устойчивой традицией острого внутриполитического противостояния, уходящей корнями как минимум в период после военного переворота 1980 года. События марта 2025 года следует рассматривать не как разрыв с этой логикой, но как ее значительную интенсификацию. И именно поэтому они заслуживают отдельного концептуального осмысления - без поспешных оценок, но и без аналитического уклонения.

Арест Экрема Имамоглу был формально произведен в рамках уголовного преследования - по обвинениям, связанным с коррупцией и предполагаемыми противоправными связями. Турецкая прокуратура обладает институциональными полномочиями для возбуждения подобных дел, и это важно фиксировать: речь идет о процедурно оформленных действиях в рамках национального правового поля. Однако политическая наука предлагает понятие, которое точнее описывает подобную конфигурацию - lawfare: применение правовых механизмов в условиях острой политической конкуренции. Критерий здесь не процедура сама по себе, а наблюдаемый паттерн.

Паттерн же выглядит следующим образом. Имамоглу - не рядовой региональный администратор, а мэр крупнейшего города страны с населением свыше 16 миллионов человек, которого независимые социологические организации называли ведущим кандидатом на президентских выборах. Уголовное преследование было инициировано именно тогда, когда его электоральный вес приобрел очевидное общенациональное измерение. Одновременно под стражей или следствием оказались десятки муниципальных руководителей от Республиканской народной партии по всей стране - что исключает интерпретацию в логике единичного инцидента. Приостановка полномочий председателя партии Озгюра Озеля через судебный механизм означала воздействие уже не на конкретного политика, а на организационную инфраструктуру оппозиции как таковую.

Турция - суверенное государство с собственной правовой системой и собственной конституционной логикой. Внешняя критика, игнорирующая внутренний институциональный контекст, рискует воспроизводить то, что в международно-правовой доктрине принято называть нормативным давлением без учета суверенной специфики. Это аргумент, который необходимо принимать всерьез.

Наконец, существует вопрос, который с точки зрения международной политики является наиболее показательным: как поведут себя западные союзники, для которых Турция остается геостратегически незаменимым актором - с учетом ее позиции в черноморском регионе, ее роли в миграционном урегулировании и ее веса внутри Североатлантического альянса? И это, пожалуй, самое красноречивое свидетельство того, насколько сложной остается геополитическая субъектность Турции - страны, которая по целому ряду причин, исторических, культурных и стратегических, остается для Азербайджана подлинно близким и значимым партнером.

Перейдем восточнее - в Армению, которую западная пресса с завидным постоянством называет якобы "островком демократии" на Южном Кавказе. Накануне парламентских выборов там разворачивается сцена, достойная другого эпитета. Более 250 членов оппозиционных партий задержаны по обвинению в "подкупе избирателей". Под стражей оказались несколько священнослужителей, в том числе архиепископы - люди в рясах, с митрами и с наручниками. Это, видимо, тот самый "демократический климат", о котором принято рапортовать как о достижении "бархатной революции".

Но самое поразительное - даже не цифры арестов. Самое поразительное - это то, что премьер-министр Никол Пашинян публично заявляет своим критикам: "Я вас поставлю на колени, убью, раздавлю вам головы". Это не вырванная из контекста цитата - это задокументированное публичное высказывание действующего главы правительства суверенного государства.

Соседняя Грузия - история не менее показательная. "Грузинская мечта", правящая партия страны, в последние месяцы инициировала законодательные изменения, открывающие путь к запрету нескольких крупных оппозиционных партий через Конституционный суд. Созданы механизмы приостановки деятельности партий и введения долгосрочных политических запретов для их членов. Европейский парламент принял ряд резолюций, выражающих озабоченность. Это похвально. Но масштаб давления, интенсивность критики, частота специальных слушаний - все это несопоставимо с тем, что Азербайджан слышит в свой адрес по значительно менее острым поводам. Два веса, две меры - в буквальном смысле.

Про Россию - отдельный разговор, хотя, пожалуй, самый короткий. Оппозиционные лидеры гибнут в тюрьмах. Независимые СМИ заблокированы или уничтожены. VPN-сервисы блокируются. Слово "война" стало уголовным преступлением. Каждый выход на улицу с чистым листом бумаги - риск ареста.

Двойные стандарты - не новость в международной политике, и было бы наивно делать вид, что этот феномен только что открыт. Когда в отношении конкретной страны формируется устойчивый нарратив - вне зависимости от реальной динамики ситуации, вне зависимости от регионального контекста, вне зависимости от того, что происходит по соседству - это уже не непоследовательность. Это политический выбор. Сознательный. Целенаправленный.

Азербайджан - государство с населением около 10 миллионов человек, расположенное на перекрестке трех держав: России, Ирана, Турции. Страна, пережившая оккупацию 20% своей территории на протяжении почти 30 лет. Страна, которая за это время приняла более миллиона вынужденных переселенцев - по данным УВКБ ООН, один из крупнейших кризисов внутреннего перемещения на постсоветском пространстве. Страна, которая сумела восстановить суверенитет в 2020 году и завершить этот процесс в 2023-м, вернув под юрисдикцию Конституции регион, который мировые организации формально никогда не признавали частью Армении, но де-факто 30 лет оставляли под ее контролем.

Риторика прав человека - мощнейший инструмент. Она способна защищать реальных жертв, создавать прецеденты, менять практики. Но когда тот же инструмент применяется избирательно, он перестает быть инструментом защиты и становится инструментом давления. Давления политического, экономического, геополитического. Прикрытого гуманистической лексикой, что делает его особенно лицемерным.

Именно это и происходит в случае с Азербайджаном - страной, которую удобно критиковать, поскольку за ее спиной не стоит ядерный арсенал, не маячит газовая зависимость, не грозит рейтинговая катастрофа. Классическая логика международной политики: бьют не туда, где больнее всего болит, а туда, где удар дешевле всего обходится.

Азербайджан имеет полное право требовать последовательности. Не закрытия глаз на реальные проблемы, а применения одних и тех же критериев ко всем игрокам региона без исключения.

Настоящая правозащитная политика - это не лотерея с избранными победителями. Последовательность - ее основа и ее единственное оправдание перед историей. Все остальное - геополитический маскарад в гуманитарном костюме.

Азербайджан слышит упреки. Но вправе ответить: сначала посмотрите на тех, кого вы финансируете и приглашаете на саммиты, с кем подписываете меморандумы и чьи нарушения предпочитаете не замечать. Посмотрите честно, без геополитического прищура. Потом поговорим о стандартах.

До тех пор любой "урок демократии" в адрес Баку - не более чем хорошо оформленное лицемерие. А лицемерие, как известно, - худший советчик в большой политике.