Самолет США подал сигнал бедствия

Вылетевший из Румынии самолет США Boeing C-17A Globemaster III подал сигнал бедствия над Чехией.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его словам, борт летает уже примерно 20 лет. Пока самолет не снижается, оставаясь на высоте 10,3 км, и направляется в сторону Германии. Источник предположил, что самолет приземлится на немецкой авиабазе Рамштайн.

В материале отмечается, что 5 мая еще один транспортный самолет США - Boeing C-135 Stratotanker - тоже подал сигнал бедствия. Это произошло в районе Персидского залива.