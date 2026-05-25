Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Политическая история Армении на протяжении десятилетий складывалась как черная, грязная летопись хищников, давно переставших различать собственный кошелек и государственный карман. Для таких людей Родина превратилась в площадку для деловой экспансии, скупки активов, вывода капиталов и личного обогащения за счет целого народа. Они с холодной расчетливостью торгуют чужими судьбами, чужой болью и чужой кровью так же буднично, как подписывают договор аренды очередного торгового центра или переводят очередной транш в офшор.

И среди всей этой породы, среди этих политических стервятников, калужский армянин Самвел Карапетян занимает особое, поистине выдающееся место - место, которое требует отдельного, беспощадного и анатомически точного разговора. Не потому, что он уникален в своем цинизме - таких, как он, пруд пруди. А потому, что слишком много вякает.

Сегодня он изрек, что если придет к власти в Армении, то немедленно задействует все свои международные связи, все свои финансовые рычаги, все свои темные контакты в диаспоре и за ее пределами, чтобы максимально осложнить положение Азербайджана на мировой арене.

Это не политическая программа, не стратегия государственного деятеля - даже не предвыборный популизм. Это диагноз. Четкий, безжалостный, клинический диагноз человека, для которого целое суверенное государство с его историей, народом, армией и будущим - всего лишь разменная монета на пути реваншистской политики.

Карапетян не скрывает своей природы. Он не притворяется патриотом, который думает о школах, дорогах, о сиротах в Гюмри или о безработных в Лорийской области. Он открыто демонстрирует, что власть ему нужна исключительно для того, чтобы легализовать уже существующее влияние, чтобы превратить неформальный контроль над экономикой в абсолютную, юридически закрепленную диктатуру. Чтобы его заводы, его банки, его телекоммуникации, его темные схемы стали неприкасаемыми. Чтобы любой, кто посмеет поставить под вопрос его монополию, мгновенно превратился во врага нации.

Вся его громкая, кровожадная риторика против Азербайджана - это дешевый, циничный спектакль для реваншистской толпы, которая до сих пор отказывается смотреть правде в глаза. Он сам прекрасно понимает, что ни одну из своих угроз реализовать не сможет. Зато сможет тихо, методично, без лишних телекамер задушить остатки армянской экономики и превратить страну в свою личную вотчину. Вот что стоит за всеми этими высокопарными фразами. Вот что прячется под маской "мстителя". Народу обещают героя. А получат они хозяина. Хозяина, который будет доить эту несчастную страну до последней капли, пока сам не станет еще богаче, еще жирнее, еще неприкасаемее.

Самвел Карапетян - владелец группы "Ташир", многомиллиардной бизнес-империи, щупальца которой охватывают торговую недвижимость в России, энергетическую инфраструктуру Армении, активы в Европе и разветвленную сеть политических связей на трех континентах. Компания "Электрические сети Армении" долгие годы находилась в орбите его интересов - и это не метафора близости к государству, это буквальный контроль над электроснабжением страны. Человек, в чьих руках рубильник, никогда не бывает просто бизнесменом. Он - держатель скрытого суверенитета. Именно этим Карапетян принципиально отличается от обычного олигарха с политическими амбициями: его власть функциональна еще до того, как он произнес хоть одну предвыборную речь.

Армянская политика после 2020 года - гнойная рана. Военное поражение в Карабахе уничтожило не только иллюзии, но и целый слой элит, чья идентичность держалась на мифологии "непобежденной нации". Эта мифология рухнула под грохот азербайджанской артиллерии за сорок четыре дня. Образовавшийся вакуум - идеологический, политический, психологический - стал тем, что в рыночной терминологии называют "окном возможностей". Карапетян смотрит на эту возможность не глазами патриота, а глазами мздоимца, заметившего недооцененный и проблемный актив. Армения в его системе координат - это объект поглощения. Государство, которое можно взять в момент максимальной уязвимости, когда народ растерян, элиты дискредитированы, а общественный запрос на "сильную руку" достигает пика. Схема стара как мир - и срабатывает именно тогда, когда общество измотано.

Его заявление следует читать в этом контексте - не как декларацию политической воли, а как торговое предложение. Карапетян продает армянскому избирателю образ мстителя - человека, у которого достаточно денег и связей, чтобы "наказать" Баку теми методами, которые оказались недоступны армянской дипломатии и армянской армии. Это циничная операция по монетизации национальной травмы. Народная боль - в топливо для собственного политического двигателя. Коллективная трагедия - в предвыборный ресурс. Подобная алхимия требует либо полного отсутствия морального чувства, либо его глубочайшего атрофирования под слоями деловой практики. У Карапетяна, судя по всему, второе.

Что конкретно скрывается за словом "связи"? Замысел внешне выглядит как стратегия. Приглядевшись, обнаруживаешь в нем не стратегию, а авантюру - дорогостоящую, шумную и обреченную на провал по причинам, которые Карапетян либо не видит, либо намеренно игнорирует. Азербайджан образца 2026 года - это государство с принципиально иным международным весом. Энергетические контракты с Европой, инфраструктурные проекты, связывающие Восток и Запад через азербайджанскую территорию, - все это создает не имидж, а реальную экономическую взаимозависимость. Европейские столицы нуждаются в азербайджанском газе. Азиатские рынки нуждаются в азербайджанских маршрутах. Это - класс влияния, который не перебивается лоббистскими упражнениями в Страсбурге, сколько бы миллионов на них ни было потрачено.

Портрет этого человека требует еще одного важного штриха. Самвел Карапетян публично заявляет о намерении использовать государственный ресурс в личных вендеттных целях - и произносит это не в частной беседе, а в медийном пространстве, рассчитывая на одобрение. Это означает одно: он убежден, что его аудитория разделяет логику мести как государственного инструмента. Подобная убежденность - приговор не только Карапетяну, но и той части армянского политического класса, интересы которой он выражает. Класса, не способного перейти от войны к миру не потому, что не хочет мира для армянского народа, - а потому что мир лишает этот класс смысла существования. Конфликт - это их бизнес-модель. Напряженность - их политический кислород. Нормализация отношений с Азербайджаном означала бы для них не победу дипломатии, а потерю электорального топлива.

Посмотрите на Самвела Карапетяна без иллюзий. Без той сладкой лжи, которой он кормит своих сторонников. Без пафосных деклараций, за которыми всегда прячется голый расчет.

Власть в Армении нужна ему не для того, чтобы строить дороги, школы или хотя бы кормить голодных. Власть ему нужна как инструмент окончательной легализации того, что он уже давно контролирует в тени. Как механизм превращения неформального влияния в абсолютный формальный контроль. Как юридический щит, который защитит его активы от любого посягательства - сегодня они уязвимы, завтра станут неприкасаемыми. Вся его предвыборная ярость, все эти громкие, кровожадные угрозы в адрес Азербайджана - это не политика. Это циничный спектакль, поставленный исключительно для одной цели: разогреть реваншистский электорат, который до сих пор живет иллюзиями и не желает смотреть правде в глаза. Карапетян сам прекрасно понимает: ни одну из этих угроз он реализовать не в состоянии. Ни одну. Он может только одно - тихо, методично, без лишнего шума и телекамер взять под полный контроль остатки армянской экономики. Выжать из нее все, что возможно, и превратить страну в личную вотчину.

Мы видим его насквозь. Мы видим каждую его расчетливую мысль, каждую его трусливую уловку, каждую его грязную схему. Угроза зафиксирована. Источник угрозы - идентифицирован до последней клетки. Природа угрозы - понятна до самого дна.

Остальное - вопрос времени и нашей государственной воли. А воли у Баку всегда было больше, чем у всех подобных карапетянов вместе взятых. Запомните это, господин Карапетян. Вы не первая и не последняя ошибка армянской истории. Но вы - та ошибка, которую Азербайджан готов исправить жестко, последовательно и окончательно. Без пощады. Без иллюзий. И без права на апелляцию.